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12:31

С областных Пикалёво и Первомайского снимается "коронавирусный" карантин

фото ЗакС политика С областных Пикалёво и Первомайского снимается "коронавирусный" карантин

Начиная с сегодняшнего дня, 14 мая, в посёлке Первомайского Выборгского района и городе Пикалёво Бокситогорского района отменяется карантинный режим, соответствующе постановление подписал глава 47 региона Александр Дрозденко. 

В Роспотребнадзоре уведомили, что после того, как в обозначенных населенных пунктах были введены строгие ограничения (с 30 апреля), прирост заболевших в Первомайском снизился на 20%, а в Пикалёво - на 81%.

Во время карантина гражданам необходимо было соблюдать самоизоляцию, на территорию пунктов ограничивался въезд транзитного транспорта, производился ежедневный патруль полиции, дезинфицировались общественные места.

Напомним, ранее правительство Ленобласти подготовило памятку по постепенному послаблению ограничительных мер, установленных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, которые начинают действовать в регионе с 12 мая.

По состоянию на 14 мая в Ленобласти зарегистрировано 1775 случаев заражения COVID-19, шесть человек скончались.

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