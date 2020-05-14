В ЗакС внесли "антивирусный" проект корректировки бюджета Петербурга

Проект весенней корректировки бюджета Петербурга передали в Законодательное собрание города, сообщил 14 мая комитет финансов.

Последние несколько лет Смольный отказывался править бюджета в весенний период. Не было таких планов и на 2020 год. Однако борьба с коронавирусом вынудила власти вносить изменения.

Документ предусматривает сокращение доходной части казны на 15% – с 674,9 млрд рублей до 573,1 млрд рублей. Расходы бюджета сокращаются на 7% - с 727,7 млрд рублей до 677,1 млрд рублей. Дефицит бюджета предложено увеличить вдвое. Он составит 104 млрд рублей.

На 31,8 млрд рублей предложено сократить адресную инвестиционную программу, оставив на развитие метрополитена только 9 млрд рублей. Больше всего "отрежут" у комитета имущественных отношений, жилищного комитета и комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Планируется оптимизировать расходы общеобразовательных и спортивных школ, а также уменьшить траты на ремонт объектов культурного наследия. Экономия подразумевается и за счет отмены Петербургского международного экономического форума и матчей чемпионата Европы по футболу.

До 31 млрд рублей планируется увеличить резервный фонд. Кроме того, вырастут расходы комитетов по здравоохранению, по социальной политике и по труду и занятости. Подробнее о предложенных изменениях городского бюджета читайте в материале ЗАКС.Ру.

Ожидается, что первое чтение корректировки в Законодательном собрани состоится 20 мая.