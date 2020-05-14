Россия гуманитарно помогла Северной Корее 25 тысячами тонн зерна

Россия предоставила КНДР 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи, говорится на странице посольства РФ в Северной Корее в Facebook.

"Правительством Российский Федерации было принято решение об оказании помощи корейскому народу путем поставки пшеницы. 14 мая Посол А. Мацегора и дипломаты Посольства посетили порт Нампхо, куда на днях прибыло грузовое судно „POLINA" (флаг Сьерра-Леоне), доставившее из Новороссийска 25 тысяч тонн отборного зерна", - указывается в сообщении дипведомства.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в Северной Корее не менее 10 млн местных жителей недоедают из-за того, что в районах, где выращивается рис, наблюдаются непригодные для посева условия.

Ранее, напомним, РФ направляла в Серию врачей-вирусологов, технику и оборудование для борьбы с COVID-19. Кроме того, гуманитарная помощь и средства индивидуальной защиты были переданы США, Венесуэле и Италии.