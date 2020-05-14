Депутаты ЗакСа просят Плугина не штрафовать граждан за отсутствие масок и перчаток

Петербургские парламентарии обратились к начальнику полицейского главка Роману Плугину с просьбой, невзирая на постановление городского правительства об обязательном ношении на улице масок и перчаток, не штрафовать граждан, не имеющих средств индивидуальной защиты, а ограничиваться предупреждениями.

"С учетом того, что нахождение гражданина на улице без маски и (или) перчаток создает значительно меньшую опасность как для самого гражданина, так и окружающих, чем нахождение в магазине, аптеке или общественном транспорте, просим вас дать указание сотрудникам полиции учитывать это при контроле выполнения указанного постановления на улицах и во дворах, быть максимально вежливыми и стараться ограничиваться профилактическими мерами, не составляя протоколы об административных правонарушениях", - говорится в тексте обращения депутатов.

Под документом подписались Борис Вишневский, Максим Резник, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Ольга Ходунова, Ирина Иванова.

Добавим, за неиспользование СИЗ на улице и в общественных местах в Петербурге предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей.

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