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15:53

Глава Минобрнауки переболел инфекцией COVID-19

фото ЗакС политика Глава Минобрнауки переболел инфекцией COVID-19

Министр образования и науки Валерий Фальков, в последнее время находившийся на карантине из-за заражения инфекцией COVID-19, оправился от заболевания, передает "Интерфакс". Об этом в ходе онлайн-совещания с подчиненными рассказал глава государства Владимир Путин.

"Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе", - отметил президент.

Ранее 14 мая о своем выздоровлении сообщила заразившаяся коронавирусом нынешней весной министр культуры Ольга Любимова. Коллега и начальник Любимовой и Фалькова, премьер-министр Михаил Мишустин, тоже пострадал от COVID-19 и идет на поправку. Его обязанности исполняет Андрей Белоусов.

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