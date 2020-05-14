В метро перестанут пускать людей без масок на лице

Жителям Северной столицы будет отказано в пользовании метрополитеном в случае отсутствия медицинской маски на лице, передает "Деловой Петербург".

Гражданину, уличенному в неимении средства индивидуальной защиты, будет предложено приобрести таковую в специальном аппарате, которые установлены в большинстве станций городской подземки.

"Запрет вводится на основании постановления губернатора о масочно-перчаточном режиме. Сотрудники службы контроля метрополитена обращают внимание в первую очередь на маски, с перчатками пока не так строго. Штрафовать мы не имеем права, но можем отказать в праве на проезд. Пассажирам предлагаем купить маски в автоматах, как правило, они это требование выполняют. Сейчас постановление о масках исполняют 90% пассажиров", - рассказала о ситуации представитель метрополитена Юлия Шавель.

Напомним, согласно постановлению правительства Петербурга, начиная с 12 мая каждый житель города обязан надевать маску, выходя на улицу или пребывая в общественных местах. Нарушение данного указала влечет за собой штраф в размере 4 тысяч рублей.

По состоянию на 14 мая в городе на Неве зафиксировано 8945 случаев заражения COVID-19.