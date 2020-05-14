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16:47

СМИ: В ДНР арестовали ключевого фигуранта по делу о сбитом Boeing MH17 Леонида Харченко

фото ЗакС политика СМИ: В ДНР арестовали ключевого фигуранта по делу о сбитом Boeing MH17 Леонида Харченко

На территории Донецка задержали и впоследствии арестовали украинца Леонида Харченко, который может являться одним из ключевых фигурантов по делу о сбитом Boeing MH17 "Малазийских авиалиний" в 2014 году, уведомляет "Русская служба Би-би-си".

По сведениям издания, мужчину заключили под стражу ещё 11 марта, предъявив обвинения об участии в незаконном обыске, прошедшем в 2014-м, и нелегитимном хранении оружия.

Источники BBC полагают, что арест произвели "показательный" - для того, чтобы изолировать Харченко и исключить вариант его возможного похищения спецслужбами Украины.

"Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека", - поделился соображениями пожелавший остаться инкогнито сослуживец Харченко.

Напомним, малазийский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 на территории Донбасса. В катастрофе погибли все находившиеся на борту люди - 298 человек.

Следствие ведут Нидерланды, которые уверены, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса "Бук", доставленного в ДНР из РФ. Россия свою причастность к трагедии упорно отрицает.

Подозреваемыми по делу, кроме Харченко, являются россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин (Стрелков).

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