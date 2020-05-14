Экологи недовольны организованным складированием мусора вдоль трассы "Сортавала"

Экоактивисты из организации "Зеленый фронт" пожаловались на очередную свалку в Приозерском районе недалеко от деревни Вартемяги, где активно складируется мусор с участием тяжелой техники. Проблема, напоминают борцы за чистоту окружающей среды, стала очевидной еще как минимум в 2018 году и даже приводила к уголовным делам, однако строительные отходы как завозили, так и продолжают завозить на территорию. Официально здесь, вдоль трассы "Сортавала", производится планировка земель для строительства будущего технопарка.

"Мы видим, что так называемая планировка территории ведется мусором и эта информация будет доведена до надзорных органов. Номера мусоровозов, приемщики отходов, тяжелая техника - всё зафиксировано на видео и будет направлено в компетентные органы", - рассказал о новейшем инциденте лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Как и во многих других случаях, его соратников в ситуации с Вартемягами смущает соседство вредных отходов с зелеными насаждениями.