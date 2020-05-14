В Москве начнут бесплатно тестировать на выявление антител к коронавирусу

В медицинских учреждениях Москвы появились автоматические анализаторы крови, способные выявлять антитела к COVID-19: начиная с завтрашнего дня, 15 мая, стартует массовое бесплатное тестирование граждан, известил столичный мэр Сергей Собянин.

"Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной", - отчитался управленец у себя в блоге.

Собянин добавил, что каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут приглашаться на бесплатную сдачу биоматериала для анализа. Отмечается, что отбор будет производиться случайным образом - приглашения начнут рассылать через смс или e-mail.

Напомним, Москва лидирует среди остальных регионов по уровню заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день там выявлено более 130 тысяч заболевших.