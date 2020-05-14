Профессор Соловей рассказал, почему Путин решился на выплаты семьям с детьми

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей рассказал о том, как проиходил процесс принятия президентом Владимиром Путиным решения о единовременных выплатах семьям с детьми. По его сведениям, руководство страны вынудили на это пойти все более печальные для него рейтинговые замеры, совсем не похожие на те, которыми делятся с гражданами через СМИ и социологические службы.

"Накануне выступления 11 мая нашему лидеру положили на стол социологические сводки, а те сводки, которые получает Кремль, носят вполне реалистический характер. Уровень недоверия к политике президента достиг 75 процентов, это исторический рекорд. Более того, среди молодых людей уровень недоверия достиг уже 90 процентов. Естественно, это было воспринято Кремлем как очень тревожный и пугающий сигнал", - произнес профессор на собственном YouTube-канале.

По словам ученого, из этой информации было сделано два вывода: нужно прекратить режим нерабочих дней и раздать хотя бы сколько-то денег людям, о чем и объявил Путин.

Напомним, что семьи, в которых есть дети от трех до пятнадцать лет, получили в связи с пандемией коронавируса и тяжелой экономической ситуацией право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Для этого нужно оформить соответствующее заявление.