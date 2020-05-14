Для ветеранов в МО "Лиговка-Ямская" закупили подарки по завышенной цене

Местная администрация МО "Лиговка-Ямская" закупила подарочные наборы к 75-летию Дня Победы для ветеранов округа за 599,6 тысяч рублей. Каждый из 195 наборов включает в себя блендер марки Redmond, упаковку зефира и календарь с торжественными словами.

Особенностью закупки стало то, что ее совершили у единственного поставщика и что блендеры достались муниципалам дороже, чем их можно купить в розницу в торговых сетях. На это обстоятельство обратил внимание "Коммерсант". По подсчетам журналистов, в магазинах Redmond приспособление, предложенное ветеранам в подарочном наборе и купленное за 2850 рублей, продается всего за 2299 рублей.

По словам главы муниципалитета Вадима Войтановского, закупка - сфера ответственности главы МА Виктора Жданцева.

"С депутатами он ничего не согласовывал", - заверил мундеп.