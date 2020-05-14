Глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19 в РФ: Мы остановили рост

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на территории России удалось "затормозить" рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Днём ранее о стабилизации ситуации уведомлял глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", - сообщила Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Мурашко, в свою очередь, отметил, что в РФ достигнут баланс между поступлением в больницы COVID-пациентов и выпиской по выздоровлению, ситуация находится под контролем. Кроме того, министр рассказал о появлении новых препаратов, позволяющих быстрее "поставить на ноги" заболевших пациентов.

Следует отметить, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 9974 россиян. Всего заболевших - свыше 252 тысяч.