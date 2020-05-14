18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:50

Реку Черную спасают от загрязнения нефтепродуктами

фото ЗакС политика Реку Черную спасают от загрязнения нефтепродуктами

Специалисты подчиняющегося комитету по природопользованию ГУП "Пиларн" устраняют загрязнение реки Черной в поселке Песочный, имевшее место 12 мая, передает сайт петербургского правительства. Первым делом рабочие остановили течение воды в русле специальными заграждениями.

По подсчетам работающих на месте экспертов, удалось собрать не менее 600 кг нефтепродуктов, и, предположительно, это дизельное топливо.

"В ходе выявления источника загрязнения было установлено, что нефтепродукты предположительно поступают со стороны воинских частей, расположенных в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Смольного уверяет, что опасные жидкости не проникли в акваторию Сестрорецкого разлива. Воду из реки продолжают откачивать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:59 СМИ: В Петербурге задержали замгендиректора "Ленэнерго"

20:20 СМИ: В Петербурге упразднят 67 маршруток

19:54 Шлосберг: Власти не понимают, как производятся деньги

19:29 Больше тысячи студентов-медиков работают в медучреждениях в разгар пандемии

18:58 Воронежскую активистку подозревают в оправдании терроризма из-за комментария про взрыв в УФСБ Архангельска

18:50 Реку Черную спасают от загрязнения нефтепродуктами

18:42 Глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19 в РФ: Мы остановили рост

18:36 Беглов не намерен проверять работу главы Кировского района после обращения ЗакСа

18:21 Муниципал: Для ветеранов в МО "Лиговка-Ямская" закупили подарки по завышенной цене

18:12 В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе подтвердили смерть четырех медиков от COVID-19

17:59 У "Пролетарской" заканчивают капремонт дореволюционного дома

17:43 После пожаров в больницах Москвы и Петербурга на Уральский приборостроительный завод пришли из СК

17:29 Профессор Соловей рассказал, почему Путин решился на выплаты семьям с детьми

17:22 В Петербурге предложили создать официальный мемориал медикам, погибшим от COVID-19

17:10 В Москве начнут бесплатно тестировать на выявление антител к коронавирусу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru