Реку Черную спасают от загрязнения нефтепродуктами

Специалисты подчиняющегося комитету по природопользованию ГУП "Пиларн" устраняют загрязнение реки Черной в поселке Песочный, имевшее место 12 мая, передает сайт петербургского правительства. Первым делом рабочие остановили течение воды в русле специальными заграждениями.

По подсчетам работающих на месте экспертов, удалось собрать не менее 600 кг нефтепродуктов, и, предположительно, это дизельное топливо.

"В ходе выявления источника загрязнения было установлено, что нефтепродукты предположительно поступают со стороны воинских частей, расположенных в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Смольного уверяет, что опасные жидкости не проникли в акваторию Сестрорецкого разлива. Воду из реки продолжают откачивать.