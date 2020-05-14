Больше тысячи студентов-медиков работают в медучреждениях в разгар пандемии

Начиная с 1 мая на работу в петербургские больницы и поликлиники для борьбы с пандемией коронавируса устроилось больше 3000 клинических ординаторов и больше 1400 студентов-медиков, пишет издание MR7 со ссылкой на главу комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова. В такой форме, объяснил он, молодые люди проходят практику, и совершается это исключительно по доброй воле. Всем им раскодировали проездные билеты.

Отметим, что первоначально привлечь студентов-медиков к борьбе с пандемией предложил президент Владимир Путин в апреле на совещании с полпредами.

"Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений", - гласила его цитата.

Не все студенты высоко оценили приглашение на работу в опасные условия: в интернете появилась протестная петиция, собравшая несколько тысяч подписей.

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