СМИ: В Петербурге задержали замгендиректора "Ленэнерго"

В Петербурге задержали замгендиректора ПАО "Ленэнерго" по капитальному строительству Алексея Горячева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Завтра, 15 мая, Горячеву изберут меру пресечения.

Накануне в офисе компании проходили обыски по делу о мошенничестве при строительстве стадиона "Газпром Арена". При работах по прокладке кабеля от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская" в 2015-2016 годах, по версии следствия, исчезло свыше 60 млн рублей.

В день обысков в "Ленэнерго" подчеркивали, что оказывают следствию максимальное содействие.