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10:12

Программа Навального "Пять шагов для России" набрала необходимые 100 тысяч подписей на РОИ

фото ЗакС политика Программа Навального "Пять шагов для России" набрала необходимые 100 тысяч подписей на РОИ

Предложения оппозиционера Алексея Навального, сформированные в программе "Пять шагов для России", менее чем за день набрали необходимые сто тысяч подписей на сайте "Российская общественная инициатива". Теперь её обязана будет рассмотреть государственная комиссия.

На данный момент свои подписи за инициативу Навального оставили свыше 103 тысяч человек.

Экспертная группа обязана будет рассмотреть программу и в течение двух месяцев составить свой вердикт. РОИ - единственный ресурс в РФ, петиции на котором изучают власти различных уровней.

В программе Навальный предлагает выплатить каждому россиянину по 20 тысяч рублей в апреле, мае и июне, а также по 10 тысяч рублей на ребенка.

В Кремле считают инициативу политика популизмом. Однако 11 мая Владимир Путин заявил, что семьям, воспитывающим детей от 3 до 15 лет, будет дополнительно выделено по 10 тысяч рублей.

Предложения Навального не единожды набирали по 100 тысяч подписей на РОИ, однако одобрены не были. К примеру, в 2013 году он предлагал запретить госслужащим приобретать авто дороже 1,5 млн рублей.

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