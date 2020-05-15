18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:58

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

фото ЗакС политика Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Следственный комитет предъявил бывшему депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение в организации убийства в 1994 году, сообщает СК РФ.

Обвинение предъявлено по пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Современный Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу в 1997 году.

По версии следствия, Быков причастен к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. Один из убитых входил в преступную группировку, которую возглавлял Быков, и, считают следователи, поссорился с ним. После этого члена ОПГ и его приятеля убили. Сейчас Быков арестован до 4 июля.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:31 В Архангельской области мусорные перевозчики объявили забастовку

16:04 УФАС Петербурга раскрыло картельный сговор при закупках на поставку соцпитания

15:55 Вячеслав Урусов ушел с поста главы Дирекции транспортного строительства

15:26 "Развели бюрократическую канитель": Путин раскритиковал чиновников из-за выплат медикам

14:59 Магазины Москвы обяжут не пускать посетителей без масок и перчаток

14:45 Шойгу: Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв в России идет по плану

14:28 Суд арестовал заместителя главного инженера "дочки" "Ленэнерго"

14:16 Анестезиологу из Покровской больницы заплатят 300 тысяч рублей из-за заражения COVID-19

13:45 РФС известил о возобновлении Чемпионата России по футболу с 21 июня

13:41 Замглавы Красносельского района отправлен под домашний арест по делу о взятке

13:31 МИД предоставят 900 млн рублей на помощь застрявшим за рубежом россиянам

13:01 Беглов на месте проверил условия содержания в "Ленэкспо"

12:56 Суд снова оштрафовал "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах

12:40 Николаевской больнице в Петергофе выделят 106,7 млн рублей на борьбу с COVID-19

12:28 Петербургские депутаты предложили вернуть им возможность утверждать правила землепользования и застройки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru