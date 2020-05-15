Столичные ЛГБТ-активисты уведомили чиновников о намерении провести гей-парад

Представители столичного ЛГБТ-движения подали в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы заявки на проведение гей-парада и трех митингов в конце мая, поделился с "МБХ медиа" активист Николай Алексеев.

"Подали три уведомления, везде по 300 человек, там одно шествие и два митинга. Место в плане шествия - Тверской бульвар, в плане митингов - площадь около Лермонтова на Красных воротах и Площадь революции. Все мероприятия заявлены на 30 мая, на субботу", - уточил Алексеев.

В прошлом году и неоднократно ранее власти отказывались согласовывать ЛГБТ-мероприятия, часто ссылаясь на запрет пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Из-за этого в ЕСПЧ было подано свыше 200 жалоб ввиду запрета на проведение акций.