Студенты выпустили материал о домогательствах на филфаке МГУ: декан назвал кампанию "хайпом"

Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Липгарт уверен, что студенты, начавшие кампанию против харассмента в вузе, желают только "похайповать". Соображениями на сей счет он поделился с РИА "Новостями".

8 мая журнал DOXA выпустил материал, посвященный домогательствам преподавателей филфака к учащимся. Позднее студенты, выпускники и сотрудники МГУ опубликовали открытое письмо с призывом организовать механизм защиты для лиц, пострадавших от сексуальных домогательств преподавателей.

Липгарт заявил, что никаких проверок на филфаке проводиться не будет, поскольку, по его мнению, проблемы никакой нет, просто "раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп".

Днем ранее преподаватель филфака Сергей Князев известил, что решил уволиться из-за начатой кампании против домогательств.

"Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения", - пояснил поступок Князев у себя в Facebook.