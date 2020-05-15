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12:28

Петербургские депутаты предложили вернуть им возможность утверждать правила землепользования и застройки

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложили вернуть им возможность утверждать правила землепользования и застройки

Комитет по законодательству парламента Петербурга одобрил внесение инициативы по изменению градостроительного кодекса России в Государственную думу. Решение принято на заседании 15 мая.

Глава комитета Денис Четырбок напомнил, что в 2014 году были приняты изменения в законодательстве, которые передали полномочия по утверждению правил землепользования и застройки в городах федерального значения высшему исполнительному органу власти. В Петербурге им является правительство города. 

- Ситуация складывается таким образом, что во всей остальной стране правила землепользования и застройки утверждаются уполномоченным представительным органом власти, но никак не высшим исполнительным органом власти, который должен по факту исполнять принятые решения. А в данном случае получается, что одно и то же лицо как принимает, так и исполняет, контролирует исполнение принятых же собой решений. К чему эта практика приводит, мы все прекрасно понимает, - отметил на заседании Четырбок.

По его словам, парламентарии получают много обращений от жителей, градозащитников и застройщиков о сложностях, возникших из-за нового порядка утверждения правил. Депутаты предлагают разрешить городам федерального значения вернуть прежний порядок:

- Дать возможность городам федерального значения, в случае если сами субъекты примут такое решение, вернуть утверждение правил землепользования и застройки на уровень законодательного регулирования, а именно на уровень принятия закона соответствующего субъекта, - заявил Четырбок. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что изменения позволят субъектам самостоятельно определить орган, который будет утверждать правила землепользования и застройки "исходя из специфики и особенностей устоявшегося правого регулирования и актуальных градостроительных проблем, например, соотнесение норм правил землепользования и застройки с нормами документов территориального планирования таких субъектов Российской Федерации, которые утверждаются их законодательными (представительными) органами государственной власти".

 

София Саттарова


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