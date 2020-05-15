Николаевской больнице в Петергофе выделят 106,7 млн рублей на борьбу с COVID-19

Администрация Петродворцового района Петербурга 15 мая отправила на антикоррупционную экспертизу проект постановления о выделении средств из резервного фонда города на субсидию Николаевской больнице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Комитет финансов, согласно документу, должен будет направить районной администрации 106,7 млн рублей.

Средства пойдут на работы по установке газификаторов (кислородной станции) и прокладке дополнительной линии газоснабжения, приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента и шприцевых насосов в рамках перепрофилирования 280 коек для лечения больных с COVID-19 и проведения вирусологических исследований.

На антикоррупционной экспертизе проект будет находиться до 28 мая.