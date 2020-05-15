Беглов на месте проверил условия содержания в "Ленэкспо"

Городской глава Александр Беглов и сотрудники службы главного санитарного врача Петербурга посетили временный COVID-госпиталь в "Ленэкспо" и оценили условия содержания там граждан, информирует 78.ru.

"Безусловно, когда начинает работать такая огромная структура, всегда есть какие-то недочёты - это естественно и нормально. Постепенно работа отлаживается", - отреагировал губернатор на проверку прокуратуры.

Градоначальник поблагодарил врачей за то, что они смогли в кратчайшие сроки обеспечить нормальный уровень оказания медпомощи гражданам.

Если в начале работы временного госпиталя имелись нарекания относительно качества подаваемой пациентам пищи, то на сегодняшний день в этой сфере все "оказии" устранены.

"Есть вопросы по поводу нехватки питьевой воды, но мы эту ситуацию поправим - выделим на это дополнительные средства, как и на мыло. Первые праздничные дни была проблема с определёнными лекарствами, но сейчас этого уже практически нет", - резюмировал Беглов.

Сейчас на лечении в переоборудованном ангаре находятся 492 человека.

Напомним, прокуратура начала проверку условий содержания во временном госпитале после жалобы одной из пациенток, которую перед этим оперативно заблокировали на странице губернатора. Женщина сетовала на то, что больные и здоровые пациенты содержатся в одном помещении, а в боксах нету шторок, душевых и прочих удобств.

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