Замглавы Красносельского района отправлен под домашний арест по делу о взятке

Красносельский суд Петербурга отправил замглавы Красносельского района Алексея Миронова под домашний арест по делу о взятке, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Миронова обвиняют в нарушении ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст.30-п.в ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на взятку). По версии следствия, он якобы требовал от компании ООО "Строй-Сити" не менее 300 тысяч рублей за помощь с заключением контрактов с подведомственными администрации района учреждениями и общее покровительство. Представитель компании передал деньги посреднику, замдиректора ГКУ "Жилищное агенство Красносельского района" Шулицкому, и тот был задержан 13 мая.

Также Миронов, считает следствие, с 1 апреля по 12 мая якобы предложил гендиректору ООО "Восход" передать взятку в не менее чем 1,5 млн рублей за "совершение действий в пользу" фирмы. 12 мая коммерсант передал Шулицкому деньги, которые затем посредник, по версии следствия, передал Миронову. Часть из них, не менее 945 тысяч рублей, были изъяты при обыске в доме Миронова.

Сам чиновник своей вины не признает. Под домашним арестом он останется до 13 июля.