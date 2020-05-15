РФС известил о возобновлении Чемпионата России по футболу с 21 июня

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) намерен возобновить серию игр Чемпионата России с 21 июня, сообщается в Twitter организации.

В оставшихся играх будет разрешено проводить пять замен, а места матчей турнира определят с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

Соревнования пройдут без зрителей.

Также отмечается, что сезоны ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) завершаются досрочно.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены Чемпионат мира по хоккею и Чемпионата Европы по футболу. Последний перенесли на лето 2021 года.