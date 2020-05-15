Суд арестовал заместителя главного инженера "дочки" "Ленэнерго"

Ленинский суд Петербурга арестовал заместителя главного инженера "Ленэнергоспецремонта" (дочерняя компания "Ленэнерго") Ивана Карповича по делу о мошенничестве до 12 июля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Карповича подозревают в нарушении ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его задержали после обысков, которые связывают с проблемами при строительстве "Газпром Арены". Сообщалось, что по версии следствия, при работах по прокладке кабеля от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская" в 2015-2016 годах было похищено порядка 70 млн рублей.

Параллельно с Карповичем, как сообщалось, был задержан замгендиректора "Ленэнерго" Алексей Горячев.