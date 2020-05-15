Магазины Москвы обяжут не пускать посетителей без масок и перчаток

Власти Москвы могут обязать магазины не впускать в торговые залы посетителей без масок и перчаток, передает ТАСС со ссылкой на первого замглавы аппарата мэра Москвы, главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - сказал Немерюк.

С 12 мая из-за эпидемии коронавируса жителей Москвы обязали носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах, в том числе в магазинах. Штраф за отсутствие хотя бы одного из этих элементов составялет 4 тысячи рублей. При этом сами магазины пока не обязаны следить за тем, чтобы покупатели носили средства защиты.