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15:26

"Развели бюрократическую канитель": Путин раскритиковал чиновников из-за выплат медикам

фото ЗакС политика "Развели бюрократическую канитель": Путин раскритиковал чиновников из-за выплат медикам

Президент Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах для больных коронавирусной инфекцией потребовал, чтобы доплаты медикам выдавались за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, передает ТАСС.

"Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время - пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы", - сказал Путин.

Президент раскритиковал чиновников за то, что "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то". "Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно", - потребовал Путин, добавив, что вернется к этому вопросу в начале следующей недели.

11 мая Путин объявил, что медики получат надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Врачи должны были получить 60 тысяч рублей, старший и административный медперсонал – по 35 тысяч, младший и технический – по 15 тысяч рублей.

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