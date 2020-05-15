В Архангельской области мусорные перевозчики объявили забастовку

Мусорные перевозчики в Архангельской области известили о намерении начать забастовку 16 мая, поделился с "Северо-Запад. МБХ медиа" работник ТКО ООО "Геракл" из Котласа Павел Свистак.

Основные претензии у протестующих вызывает отказ регионального оператора ТКО "Экоинтегратор" выполнять обязанности по оплате положенного им жалованья. В связи с этим они приняли решение обратиться к областному главе Александру Цыбульскому.

"Нас просят заключить договор не с самим регоператором, а с московской фирмой "ЭкоПрофи". Зацепок о том, что это фирма-прокладка, у нас немало. Есть у них сотрудник Александр Пай, он представляется то как сотрудник „Экоинтегратора", то как инженер транспортной компании „Экопрофи". Генеральный директор „ЭкоПрофи" Сергей Сычёв - бывший глава Приволжского района Ивановской области. Он был приглашён на эту должность губернатором Михаилом Менем. Они явно соратники, что не может не настораживать", - рассказал о ситуации Свистак.

Более того, продолжил мужчина, перевозчики аналогично отказываются оплачивать объем выполненных работ из-за как моральной, так и финансовой "истощенности".

"Ресурсы на исходе. Если региональные власти не прислушаются к нашему обращению и не начнут решать проблему, то мы вынуждены будем с 16 мая приостановить свою деятельность по вывозу твёрдых коммунальных отходов на территории Архангельской области", - отмечается в письме сотрудников компаний Цыбульскому.