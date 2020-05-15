"Доведите дело до конца": Путин напомнил Беглову о личной ответственности за выплаты медикам

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов отчитался перед Владимиром Путиным о том, как во вверенном ему городе обстоит ситуация с выплатами медикам, работающим с COVID-19.

Губернатор признал, что на сегодняшний день всё идет не так гладко, поэтому возможны "какие-то недочеты", однако все заинтересованные могут обратиться за помощью на горячую линию. Кроме того, ежедневно работает межведомственная комиссия, следящая за ситуацией.

"На сегодняшний день мы выплатили 486 млн 751,5 тысяч рублей медицинским работникам. Эти деньги получили 19 822 человека", - заявил Беглов, добавив, что в федбюджете для нужд петербургских медиков зарезервировано почти 1,3 млрд рублей.

На данный момент по 300 тысяч рублей за заражение COVID-19 получили 8 врачей, а семье одного погибшего выплачен миллион.

Путина отчет Беглова не воодушевил, поэтому он призвал его взять ситуацию на личный контроль.

"Есть замечательная фраза: хотите завалить дело, создайте комиссию. Ну пускай комиссия работает, выявляет все случаи нестандартных ситуаций. Но это ваша личная ответственность, не какой-то комиссии. Так что вы, пожалуйста, доведите дело до конца", - наказал глава государства.

Ранее сегодня Путин раскритиковал чиновников за медлительность, которую они позволяют себе в вопросах дополнительных выплат медработникам, трудящимся в учреждениях, где лежат COVID-больные.

К слову, MR7 побеседовал с сотрудницей Покровской больницы, которая пожаловалась, что в зарплатном листке за апрель она не только не увидела надбавки, но и лишилась части жалованья.

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