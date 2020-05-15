Аноним "заминировал" Красногвардейский суд Петербурга и больницы

Суды Петербурга после долгого перерыва получили новое сообщение о минировании, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Отправитель "Илья Осин" прислал на почту Красногвардейского районного суда сообщение, в котором заявил, что здание заминировано. В этом же письме он заявил о минировании нескольких десятков петербургских больниц.

Какие еще суды получили угрозы, и связан ли этот случай с волной минирований зимой 2019 – 2020 годов, неясно.

На протяжении четырех месяцев с ноября по март лжеминер практически каждый будний день сообщал о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывалась ложной.