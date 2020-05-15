СК нашел "иностранцев", причастных к размещению портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку"

Сотрудники Следственного комитета РФ установили владельцев IP-адресов, причастных к размещению в онлайн-шествии "Бессмертного полка" фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.

По информации СК, в случившемся повинны не менее десяти граждан, в основном - иностранцы.

Кроме того, среди подозреваемых обнаружены и граждане РФ.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма из-за того, что в акции "Бессметрного полка", в этом году проходившей на просторах интернета из-за пандемии COVID-19, появились портреты нацистских лидеров.

В СК ранее отчитались, что 10 мая неустановленные личности разместили фото Гиммлера "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге". При этом в подписи к публикации утверждалось, что на ней изображен "полковник Алексеев В.М". В свою очередь под карточкой Гитлера значилось, что он якобы является участником ВОВ "Гитле Адоль Алоисо".