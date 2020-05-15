Комздрав Петербурга просит 82,3 млн рублей на тест-системы для диагностики COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга 15 мая подготовил проект постановления о выделении ведомству и районным администрациям средств из резервного фонда города на приобретение тест-систем для диагностики коронавируса. В общей сложности на эти цели требуется 82,3 млн рублей.

Тест-системы для проведения диагностики COVID-19 методом полимеразной цепной реакции получат, согласно документу, 18 лабораторий медицинских организаций. Из общей суммы в 82,3 млн рублей 27,2 миллионов будут направлены непосредственно в комитет. Остальные распределят между девятью районными администрациями. Среди них больше всего средств на тест-системы получит Курортный район - 19,4 млн рублей.

Проект постановления пока находится на антикоррупционной экспертизе.