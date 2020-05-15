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18:33

СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

фото ЗакС политика СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве мужчине, ударившего контролера петербургского метрополитена после требования надеть маску, сообщает управление Следственного комитета по Петербургу.

Сначала мужчине предъявили обвинение по ст. 116 УК РФ (побои). Затем дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

14 мая мужчина без маски пытался пройти к эскалатору на станции "Нарвская". Контролер сделал ему замечание о нарушении введенного в Петербурге режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты. В ответ мужчина ударил контролера кулаком в лицо, его задержали на выходе из другой станции.

Днем ранее в метрополитене Петербурга предупредили, что не будут пускать на станции людей без СИЗ.

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