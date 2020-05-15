В Псковской области масочный режим решили продлить до сентября

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников уведомил СМИ, что во вверенном ему регионе режим обязательного ношения медицинских масок на улице будет продлен на всё лето - до грядущего сентября.

"Главная задача сейчас - донести до населения информацию о том, что нам всем сейчас придётся жить в условиях этих вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. До сентября месяца абсолютно точно будет масочный режим", - заявил управленец во время совещания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Ведерников напомнил, что, скорее всего, по прогнозам эпидемиологов осенью следует ждать второй волны "атаки" вируса - на фоне общего распространения респираторных заболеваний.

Отметим, по состоянию на 15 мая в Псковской области официально известно о 386 случаях инфицирования COVID-19, излечились 112 человек, погибли восемь.

Несмотря на объявление Владимира Путина о прекращении нерабочего периода, в регионе пока не сняты ограничительные меры, однако с 16 мая псковичам разрешат гулять на улице.