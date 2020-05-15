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18:56

В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

фото ЗакС политика В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

В Пушкине открылся временный стационар Министерства обороны для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в Смольном.

Стационар стал филиалом 442-го военного клинического госпиталя и находится на его территории. Губернатор Петербурга Александр Беглов и начальник Аким Мурсалов доложили президенту Владимиру Путину о готовности к его открытию.

Беглов заявил, что стационар "удалось построить в рекордно короткие сроки" - менее чем за два месяца. По словам губернатора, он сможет принимать военных, членов их семей, а при необходимости – тяжелобольных гражданских. Госпиталь полностью подготовлен для лечения инфекционных больных, в нем учтены все требования для инфекционных стационаров, обеспечена безопасность персонала, заявили в Смольном.

В отделе реанимации госпиталя подготовлены 10 инфекционных боксов, оснащенных аппаратами ИВЛ и ЭКМО, оборудованы кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, компьютерной томографии, эндоскопии и рентгеновский кабинет.

Беглов заявил, что в Петербурге за время эпидемии коронавируса развернуто 6353 койки для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. По его словам, этого недостаточно, и власти города намерены увеличить количество коек до 10 тысяч.


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