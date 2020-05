В Госдуме просят прокуратуру разобраться со статьями иностранных СМИ о смертности от коронавируса в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить материалы американских СМИ Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в России, передает ТАСС.

Также депутаты попросили Генпрокуратуру дать оценку действиям изданию "МБХ медиа", телеканалу "Настоящее время" и проекту "Кавказ.Реалии", которые сделали новости на основе материалов FT и NYT.

"Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс The New York Times и Financial Times среди российской аудитории", - заявил глава комиссии Василий Пискарев.

15 мая Роскомнадзор направил в Google требование заблокировать доступ к новости "МБХ медиа" на основе материала FT. При этом в редакцию "МБХ медиа" требования РКН удалить новость не поступало.

Вызвавший претензии материал FT был опубликован 12 мая. В нем утверждалось, что смертность от коронавируса в России может быть выше официальных данных на 70%. При этом издание ссылалось на собственный анализ данных в Москве и Петербурге.