Льготников Ленобласти обеспечат комплектами масок

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что семьи льготных категорий и пенсионеры с минимальными пенсиями получат комплекты масок, сообщили в правительстве региона.

Маски из расчета 10 штук на одного члена семьи получат многодетные семьи, малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и пенсионеры с минимальными пенсиями. Комплекты можно будет получить через службы социальной защиты.

"То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы члены семьи могли сходить в магазин, в аптеку, или на почту", - пояснил Дрозденко.

По предварительным расчетам, маски получат 150 тысяч жителей. Также в правительстве Ленобласти сообщили, что в течение двух недель в области будут бесплатно раздавать по две маски на человека.

В Ленобласти действует масочный режим из-за эпидемии коронавируса. Для посещения общественных мест ношение масок обязательно.