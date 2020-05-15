Петербургский омбудсмен пообещал помочь не получившим выплаты медикам в случае их обращения

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов сообщил ЗАКС.Ру 15 мая, что пока не получал обращений от медицинских работников об отсутствии обещанных выплат за лечение больных коронавирусом. О том, что такие доплаты могли не поступить некоторым сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, он узнал из средств массовой информации, уточнил омбудсмен.

- Из сообщений СМИ знаю, что за работу в апреле некоторые петербургские медики анонсированных выплат еще не получили, что были даже случаи получения врачами меньшей зарплаты, чем до эпидемии. В частности, в Покровской больнице. Пока ко мне такие жалобы не поступали, если кто-то из медиков обратится – будем помогать. Но анонимные жалобы в таких случаях не работают, - заявил Шишлов.

Он добавил, что шанс заразиться сейчас есть у всех медицинских сотрудников. Поэтому, считает омбудсмен, и доплаты должны получать все медики без необходимости доказывать право на эти деньги. Механизм же предоставления выплат должен быть максимально прозрачным, считает омбудсмен.

- Полагаю, что прямая материальная поддержка людей, оказавшихся из-за эпидемии коронавируса в сложном положении, и особенно, медиков, рискующих своим здоровьем и жизнью – это обязанность государства. Президент сегодня напомнил, что денежные выплаты работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь пациентам - это деньги "за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты", - добавил уполномоченный.

Ранее 15 мая губернатор Петербурга Александр Беглов отчитывался перед президентом Владимиром Путиным о произведенных выплатах медицинским работникам. Глава города заявил, что деньги получили более 19 тысяч человек. Общее число сотрудников медчреждений, которым положена доплата, Беглов не уточнил.

О том, что к утру 15 мая некоторые врачи, лечившие пациентов с коронавирусной инфекцией, не получили никаких обещанных надбавок за апрель рассказывало ранее издание MR7. На запросы ЗАКС.Ру о ходе реализаций поручений президента о выплатах медработникам в комитете по здравоохранению Петербурга не ответили.

София Саттарова

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