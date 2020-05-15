Смольный вернул 20 отмененных маршруток и увеличил число автобусов в Петербурге

На ряд самых востребованных наземных маршрутов Петербурга выйдут дополнительные автобусы с 18 мая, сообщили в Смольном.

В общей сложности 10 транспортных средств выйдут на автобусные маршруты №№ 74, 115а, 145а, 145, 186, 193. В Смольном надеются, что это позволит сократить интервалы движения и время ожидания на остановке.

Также с 18 марта возобновят работку "коммерческие" автобусы №№ К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131.

Сейчас общественный транспорт в Петербурге работает по особому графику из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Чтобы пассажиы могли соблюдать нужную дистанцию в полтора метра, на линии при необходимости выпускают резервный подвижной состав — 182 автобуса, 45 трамваев, 59 троллейбусов.

Из-за эпидемии коронавируса было решено перенести транспортную реформу, запланированную Смольным на лето. Она подразумевала упразднение маршруток в Петербурге в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров.