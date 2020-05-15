Эрмитаж и Русское географическое общество попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций России, передает "Интерфакс".

Санкции на три года вводятся, в том числе, в отношении Русского географического общества, Эрмитажа, музея изобразительных искусств имени Пушкина, института археологии Российской академии наук, МГУ, ряда организаций в Севастополе.

Среди мер, введенных Украиной, есть блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на некоторые виды деятельности, например, разрешений на пользование недрами, прекращение культурного обмена, научного сотрудничества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.