Путин велел списать малому бизнесу налоги за второй квартал

На президентском сайте появился список новейших поручений Владимира Путина, которые он дал подчиненным 15 мая в ходе онлайн-совещаний. Одно из них - шаг навстречу малому и среднему бизнесу и "социально ориентированным" некоммерческим организациям. Путин распорядился, чтобы в связи с пандемией коронавируса все налоги за второй квартал 2020 года, кроме НДС, были списаны этим субъектам экономики к 1 июня. В качестве ответственного за претворение этих мер в жизнь указан выздоравливающий после инфицирования коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин, чьи обязанности временно исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно новым директивам, правительство также будет обязано вернуть самозанятым россиянам уплаченную в 2019 году сумму налога на профессиональный доход.

Напомним, что в начале недели президент после долгих и многочисленных просьб и обращений пошел на оказание прямой помощи гражданам, пострадавшим от последствий пандемии и отсутствия работы. Так, с 12 мая семьи с детьми в возрасте от трех до пятнаддцати лет могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, оформив соответствующее заявление.