В России прибавилось 9200 случаев заражения инфекцией COVID-19

За минувшие сутки в России официально зафиксировали 9200 новых случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщает специальный правительственный сайт "стопкоронавирус.рф". Это на 1398 человек меньше, чем день назад.

Как и в течение почти всего времени действия режима повышенной готовности, остальные субъекты РФ с существенным отрывом опережает Москва (+3505), за ней следует Подмосковье (+937), и третье место досталось Петербургу (+525).

По стране за сутки поправилось 4940 человек, 119 скончалось.

Всего по состоянию на 11 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 272043 граждан. К летальному исходу с начала пандемии заболевание привело 2537 человек.

Отметим, что накануне Петербург поставил антирекорд: впервые за все время еоронавирус в течение суток обнаружился у 541 человека.