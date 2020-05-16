Партия Прилепина получила право на участие в выборах

Министерство юстиции внесло партию писателя Захара Прилепина в реестр политических организаций, которым позволено участвовать в выборах.

Для того, чтобы не собирать подписи на выборах 2021 года в Государственную думу, ультраконсервативному движению Прилепина достаточно провести одного представителя в любое из региональных ЗакСобраний на выборах ближайшей осенью.

"Сегодня у нас зарегистрировано 54 региональных отделения. План - закрыть всю Россию. В 2020 году пойдём на выборы в 12 регионах. Работаем", - написал бывший соратник Эдуарда Лимонова в своем Telegram-канале.

Прилепин, сегодня будучи членом ОНФ, исповедует традиционные семейные ценности и поддерживает сепаратистов на Донбассе.