"Маска как паранджа, откидывается, и котлетка туда пошла": Милонов - за открытие ресторанов

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов считает неправильной ситуацию, при которой остаются закрытыми заведения общепита. Это, по его мнению, приносит вред и гражданам, и предпринимателям, вынужденным второй месяц подряд искать деньги где-то на стороне.

"Это ошибка большая, потому что рестораны, как правило, это не "макдольнадсы" или твари из Burger King, которые не закрывались. <...> Рестораны - чаще всего не собственники помещений, и рантье, негодяи, не хотят им снижать, но а почему они должны снижать, они тоже построили эти здания или купили", - произнес политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Милонов описал максимально безопасную в его представлении организацию общественного питания и технологию поглощения пищи.

"Это всё нужно запускать, но единственное, что в ресторанах тоже нужно разработать социальную дистанцию. Если на улице она полтора метра, то пускай в ресторанах будет три метра. Можно даже маски такие, знаете, как паранджу, она откидывается, и котлетка туда пошла - и снова закидывается", - предложил депутат.

Ранее Милонов выступал за то, чтобы открыть для петербуржцев парки - при строгом соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских масок.

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