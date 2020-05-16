Ходорковский объяснил, почему ФБК не посвящает расследований Путину

Политический эмигрант Михаил Ходорковский представил версию того, почему возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией фокусирует свое внимание на представителях властной элиты разного уровня вплоть до премьер-министра, но при этом пока еще не выпустил ни одного расследования об имуществе президента Владимира Путина. По мнению бизнесмена, Навальный не "агент Путина", и всё дело здесь исключительно в исключительной сложности создания подобного материала.

"Большинство расследований Навального основано на изучении расходов, а не доходов. В этом есть своя логика: поймать чиновника на воровстве очень сложно, они же тоже не дураки. Чтобы ловить на воровстве, надо обладать возможностями спецслужб и полномочиями следствия, а вот на расходах можно - дом, самолет, яхту, это все тяжело спрятать, ими надо пользоваться лично, иначе они теряют смысл", - предварил главную часть объяснения Ходорковский на собственном YouTube-канале.

В его понимании, случай президента имеет принципиально иную природу: всем, чем пользуется Путин, он пользуется вполне легально. Во многом, уверяет Ходорковский, на это повлиял их конфликт времен дела ЮКОСа, когда он публично рассказывал о "мутных схемах", в которых, по его сведениям, Путин был замешан лично. За такую откровенность, продолжает считать предприниматель, его и отправили в тюрьму на десять лет.

"С тех пор он стал осторожным и уже так открыто в таких историях не светился. А вот поймать его на расходах или имуществе очень сложно. Все шикарное имущество, которым пользуется Путин, обычно официально приобретено за счет налогоплательщиков. Это по меньшей мере 20 резиденций", - отметил политик.

Обобщая, Ходорковский пришел к выводу, что, метафорически выражаясь, у россиян украли не условный миллиард, а всю страну и будущее в ней.