Псковские депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора области

Депутаты псковского областного ЗакСа большинством голосов одобрили предложенную на должность прокурора региона кандидатуру Ивана Грибова, пока работающего первым зампрокурора Удмуртии. В псковском отделении "Яблока" отмечают, что, по всей видимости, это был последний случай в новейшей истории области, когда проводилась такая процедура, поскольку текст новой Конституции ее исключает.

Лидер местного "Яблока" Лев Шлосберг спросил у Грибова по видеосвязи о его готовности быть независимым от исполнительной власти и получил утвердительный ответ.

"О возможных воздействиях на территории Псковской области я лишь могу сказать, что органы прокуратуры являются независимыми. Вмешательство здесь не допускается", - подчеркнул претендент на должность.

За онлайн-конференцией также наблюдал губернатор Михаил Ведерников.