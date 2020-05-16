Эсеры опасаются, что авиакомпании перестанут отдавать деньги за отмененные рейсы

Принятый Госдумой в первом чтении закон, наделяющий правительство особыми полномочиями в чрезвычайных условиях, настораживает фракцию справедливороссов. Прежде всего, их волнует такой аспект, как возврат гражданам денег за билеты на рейсы, которые были по тем или иным причинам отменены. Проблема, если закон примут, отдается на откуп правительству, из чего следует, что перевозчики получат гипотетическую возможность уклоняться от возврата денег пассажирам.

"Правительство только что решило поддержать авиакомпании многомиллиардной субсидией. Это правильно. Но получая помощь от государства, коммерческие перевозчики должны прежде всего подумать о гражданах и вернуть им деньги за неиспользованные билеты. Это должно быть обязанностью, а не правом. Мы обратим на это внимание при дальнейшем рассмотрении законопроекта", - отметил лидер СР Сергей Миронов.

Примечательно, что и он, и его однопартийцы голосовали в первом чтении за новый закон, объясняя это сверхординарной ситуацией пандемии. При этом Миронов убежден, что независимо ни от чего "авиакомпании не должны навязывать гражданам свои условия.