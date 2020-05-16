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15:03

Через день после открытия в двух "Мегах" ищут бомбу

фото ЗакС политика Через день после открытия в двух "Мегах" ищут бомбу

Два крупных торговых центра "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко" эвакуировали после поступившей информации о якобы заложенной в обоих зданиях взрывчатке, сообщает ТАСС.

"Сейчас в зданиях проводится проверка. Мы сообщим дополнительно, когда торговые центры возобновят работу", - сообщили представители владельцев коммерческих объектов.

Примечательно, что после полуторамесячного перерыва оба ТРЦ открылись накануне, 15 мая, несмотря на продолжающийся режим повышенной готовности. Пользователи социальных сетей жаловались на возникший ажиотаж в обеих "Мегах". На территории центров рекомендованы соблюдение социального дистанцирования (1,5 метра) и ношение масок.

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