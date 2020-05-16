По уголовному делу задержали четырех "шутников", выдававших нацистов за красноармейцев

Четверых молодых людей, в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк" демонстрировавшие портреты лидеров фашистской Германии вместо советских воинов, задержали по делу о реабилитации нацизма. На сайте Следственного комитета говорится о том, что с ними проводят следственные действия. Задержаны Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Последний ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм.

"В рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии", - сообщило ведомство.

Накануне СК утверждал, что среди подозреваемых по делу большинство - иностранцы.

Напомним, по версии силовиков, 10 мая фигуранты дела разместили фото главы СС Генриха Гиммлера с подписью "полковник Алексеев В.М". В свою очередь, под карточкой рейхсфюрера Адольфа Гитлера значилось, будто он является участником ВОВ "Гитле Адоль Алоисо".