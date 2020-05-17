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11:02

В РФ выявили 9709 новых случаев инфицирования COVID-19

фото ЗакС политика В РФ выявили 9709 новых случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки на территории 85 российских регионов выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - при этом, в 42,4% инфицированных не было кличинеских проявлений болезни, уведомляет оперативный штаб. Таким образом, всего COVID-19 обнаружен у 281 752 граждан РФ.

За сутки погибли 94 человека, а полностью излечились 4207. Всего с начала эпидемии скончался 2631 человек, выздоровели 67 373.

Наибольшее количество инфицированных обнаружено в Москве и области - 3855 и 907 соответственно.

В Петербурге COVID-19 заразился 451 человек (всего - 10 462). Умерли пять граждан (всего - 85).

В Ленинградской области заболели 69 человек (всего - 1982).

В мире коронавирус выявлен у 4,6 млн граждан, скончались 311 тысяч. 

 

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